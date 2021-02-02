Суд над Навальным: более 200 задержанных

2 февраля, 2021, 13:25

Во вторник, 2 февраля, российские силовики задержали 237 человек у здания Мосгорсуда, где рассматривается вопрос о заключении оппозиционера Алексея Навального на срок 3,5 года

Об этом сообщается на сайте правозащитного медиапроекта ОВД-Инфо, следящий за протестами.

Среди задержанных как протестующие с плакатами, так и случайные прохожие. По данным наблюдателей, задержанных повезли в отделы полиции по районам Вишняки, Измайлово Восточное и Измайлово Северное.

По данным ОВД-Инфо, работники полиции задержали около 10 журналистов, в том числе журналистов издания Sota.Vision Анну Лойко и Руслана Терехова, корреспондента Avtozak LIVE Максима Кондратьева, корреспондента Открытых медиа Евгения Сафронова.

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2 февраля Симоновский районный суд Москвы рассматривает ходатайство о замене оппозиционеру Алексею Навальному условного срока на реальный.

Выездное заседание суда проходит в здании Мосгорсуда, фото и видеосъемка запрещена. ФСИН просит заменить Навальному условное наказание на 3,5 года лишения свободы.

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