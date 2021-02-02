Стало известно, когда может произойти реванш Ломаченко - Лопес
Об этом сообщает Tribuna.com .
По словам менеджера Василия Ломаченко Эгиса Климаса, украинец настроен получить реванш с американцем Теофимо Лопесом. Если боксерам удастся договориться о втором бое, то он может состояться в мае или в июне.
"Да, я разговаривал с Бобом Арумом. Если договоримся о реванше - это будет конец мая, может начало июня. Ведутся переговоры о реванше, а там дальше будем смотреть. Ломаченко будет сложно договориться с Райаном Гарсией, Джервонтой Дэвисом, Девином Хейни. Они все "бегают на другой стороне улицы", - сказал Климас.
Боб Арум является промоутером Ломаченко и Лопеса.
В октябре 2020 года Василий Ломаченко проиграл американцу Теофимо Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе (до 61,2 кг ).
- 2 февраля стало известно, что Василий Ломаченко и Теофимо Лопес получили предложение провести матч-реванш в Катаре.
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