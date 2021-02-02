SpaceX планирует до конца года отправить в космос четырех гражданских лиц

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"SpaceX намерена не ранее последнего квартала текущего года осуществить запуск ракеты Falcon 9 в рамках программы Inspiration4 - первой полностью коммерческой миссии астронавтов на орбиту", - говорится в сообщении.

Космическим кораблем компании будет руководить Джаред Исаакман, основатель и генеральный директор частной компании по обработке платежей Shift4 Payments.

Американский бизнесмен-миллиардер планирует подарить три места в капсуле SpaceX Dragon представителям общественности, которые "будут выбраны, чтобы представить основные ценности лидерства, надежды, щедрости и процветания".

Исаакман заявил, что имеет целью использовать частную поездку, чтобы собрать 200 млн долларов для детской исследовательской больницы Сент-Джуд, которая занимается лечением рака и детских заболеваний.

Пресс-служба добавила, что экипаж пройдет углубленное обучение и подготовку перед полетом. Запуск ракеты планируется провести с мыса Канаверал, штат Флорида. После выхода на околоземную орбиту экипаж пробудет на ней несколько дней, облетая Землю каждые 90 минут, и затем приземлится у побережья Флориды.

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