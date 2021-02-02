SpaceX планирует до конца года отправить в космос четырех гражданских лиц
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"SpaceX намерена не ранее последнего квартала текущего года осуществить запуск ракеты Falcon 9 в рамках программы Inspiration4 - первой полностью коммерческой миссии астронавтов на орбиту", - говорится в сообщении.
Космическим кораблем компании будет руководить Джаред Исаакман, основатель и генеральный директор частной компании по обработке платежей Shift4 Payments.
Американский бизнесмен-миллиардер планирует подарить три места в капсуле SpaceX Dragon представителям общественности, которые "будут выбраны, чтобы представить основные ценности лидерства, надежды, щедрости и процветания".
Исаакман заявил, что имеет целью использовать частную поездку, чтобы собрать 200 млн долларов для детской исследовательской больницы Сент-Джуд, которая занимается лечением рака и детских заболеваний.
Пресс-служба добавила, что экипаж пройдет углубленное обучение и подготовку перед полетом. Запуск ракеты планируется провести с мыса Канаверал, штат Флорида. После выхода на околоземную орбиту экипаж пробудет на ней несколько дней, облетая Землю каждые 90 минут, и затем приземлится у побережья Флориды.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти