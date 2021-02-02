Служба опасности Украины: Валентин Наливайченко в стриме с Сергеем Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР

2 февраля, 2021, 15:45

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Российская агентура в Украине, почему Зеленский не умер в борьбе за Крым и Служба опасности Украины.

Об этом будет говорить ведущий Сергей Руденко с народным депутатом, экс-главой СБУ Валентином Наливайченко.

Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 15:30.

Вы можете задавать свои вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.

Если не успеете посмотреть здесь и сейчас - в 22:00 включайте телеканал "Эспрессо" - разговор будет в рамках программы "Вердикт".