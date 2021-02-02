Штамм коронавируса из Великобритании также мутировал, - ученые
2 февраля, 2021, 21:35
Ученые заявили, что "британский" штамм коронавируса тоже мутация
Об этом сообщает BBC.
Так, "британский" штамм коронавируса, который впервые обнаружили в Кенте, по словам ученых, также мутировал.
Отмечается, что ученые обеспокоены, что тесты на некоторых образцах показывают мутацию под названием E484K, которую уже наблюдали в вариантах из Южной Африки и Бразилии.
Читайте также: В Венгрии обнаружили "британский" штамм коронавируса
Из 214 159 протестированных образцов мутацию коронавируса обнаружено у 11.
Ученые отмечают, что вакцина против коронавируса должна быть эффективной против этого штамма также.
- Напомним, 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые обнаружили новый, мутировавший тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.
- В Германии 24 декабря подтвердили, что обнаружили новую мутацию коронавируса из Великобритании.
- Также в Японии выявили пять случаев инфицирования новым штаммом коронавируса среди людей, которые прибыли из Великобритании.
- Как известно, "британский" штамм коронавируса добрался до России.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти