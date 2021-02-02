Штамм коронавируса из Великобритании также мутировал, - ученые

2 февраля, 2021, 21:35

Ученые заявили, что "британский" штамм коронавируса тоже мутация

Об этом сообщает BBC.

Так, "британский" штамм коронавируса, который впервые обнаружили в Кенте, по словам ученых, также мутировал.

Отмечается, что ученые обеспокоены, что тесты на некоторых образцах показывают мутацию под названием E484K, которую уже наблюдали в вариантах из Южной Африки и Бразилии.

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Из 214 159 протестированных образцов мутацию коронавируса обнаружено у 11.

Ученые отмечают, что вакцина против коронавируса должна быть эффективной против этого штамма также.

Напомним, 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые обнаружили новый, мутировавший тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В Германии 24 декабря подтвердили, что обнаружили новую мутацию коронавируса из Великобритании.

Также в Японии выявили пять случаев инфицирования новым штаммом коронавируса среди людей, которые прибыли из Великобритании.

Как известно, "британский" штамм коронавируса добрался до России.

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