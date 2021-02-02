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Штамм коронавируса из Великобритании также мутировал, - ученые

Ученые заявили, что "британский" штамм коронавируса тоже мутация

Об этом сообщает BBC.

Так, "британский" штамм коронавируса, который впервые обнаружили в Кенте, по словам ученых, также мутировал.

Отмечается, что ученые обеспокоены, что тесты на некоторых образцах показывают мутацию под названием E484K, которую уже наблюдали в вариантах из Южной Африки и Бразилии.

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Из 214 159 протестированных образцов мутацию коронавируса обнаружено у 11.

Ученые отмечают, что вакцина против коронавируса должна быть эффективной против этого штамма также.

  • Напомним, 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые обнаружили новый, мутировавший тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.
  • В Германии 24 декабря подтвердили, что обнаружили новую мутацию коронавируса из Великобритании.
  • Также в Японии выявили пять случаев инфицирования новым штаммом коронавируса среди людей, которые прибыли из Великобритании.
  • Как известно, "британский" штамм коронавируса добрался до России.

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