Российский снайпер застрелил бойца ООС у Торецка, - делегация Украины в ТКГ
2 февраля, 2021, 16:12
Снайпер оккупантов смертельно ранил украинского военного в зоне ООС
Об этом сообщает Украинская делегация в ТКГ в Telegram.
2 февраля в районе Торецка снайпер тяжело ранил военнослужащего. Он умер в больнице.
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Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.
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