Российский снайпер застрелил бойца ООС у Торецка, - делегация Украины в ТКГ

2 февраля, 2021, 16:12

Снайпер оккупантов смертельно ранил украинского военного в зоне ООС

Об этом сообщает Украинская делегация в ТКГ в Telegram.

2 февраля в районе Торецка снайпер тяжело ранил военнослужащего. Он умер в больнице.

Читайте также: Снайпер оккупантов застрелил бойца ООС, - Командование морской пехоты

Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.

Читайте также: Арестович: о срыве перемирия можно говорить после двух недель боевых действий