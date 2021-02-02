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Espreso.tvОбществоРоссийский снайпер застрелил бойца ООС у Торецка, - делегация Украины в ТКГ

Российский снайпер застрелил бойца ООС у Торецка, - делегация Украины в ТКГ

Снайпер оккупантов смертельно ранил украинского военного в зоне ООС

Об этом сообщает Украинская делегация в ТКГ в Telegram.

2 февраля в районе Торецка снайпер тяжело ранил военнослужащего. Он умер в больнице.

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Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.

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