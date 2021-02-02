Россияне в ОРДЛО повышают боеготовность артиллеристов и перебрасывают бронетехнику на позиции, - разведка

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"С 1 февраля в соединениях и частях первого и второго армейских корпусов продолжает работу комплексная комиссия 8-й армии Южного военного округа ВС РФ. Особое внимание комиссия уделяет вопросам материально-технического обеспечения артиллерийских и минометных подразделений и их готовности к выполнению задач по назначению", - говорится в сообщении.

В то же время в ходе проверки комиссией готовности дежурных огневых средств осуществляется перемещение бронегруппы противника на заранее подготовленные позиции с последующей маскировкой техники.

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