Россияне в ОРДЛО повышают боеготовность артиллеристов и перебрасывают бронетехнику на позиции, - разведка
2 февраля, 2021, 15:59
Командование ВС РФ повышает боевую готовность артиллерии оперативной группировки российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"С 1 февраля в соединениях и частях первого и второго армейских корпусов продолжает работу комплексная комиссия 8-й армии Южного военного округа ВС РФ. Особое внимание комиссия уделяет вопросам материально-технического обеспечения артиллерийских и минометных подразделений и их готовности к выполнению задач по назначению", - говорится в сообщении.
В то же время в ходе проверки комиссией готовности дежурных огневых средств осуществляется перемещение бронегруппы противника на заранее подготовленные позиции с последующей маскировкой техники.
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