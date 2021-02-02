Россия "хоронит" Минск, заседания ТКГ утратили смысл, - Казанский
Об этом он написал в Telegram.
"Заседание ТКГ, похоже, окончательно потеряли всякий смысл. Сегодняшнюю встречу политической подгруппы, как и несколько предыдущих, россияне превратили в фарс. Без согласования с украинской стороной к видеосвязи подключали каких-то людей, непонятно кого и непонятно откуда", - написал он.
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По словам Казанского, такими действиями Россия "хоронит Минск".
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"Пытаясь откровенно хулиганскими выходками заставить Украину отказаться от переговоров. Выйти даже из таких переговоров Украина не может. Но и продолжать переговоры, когда противоположная сторона уже отказалась от Минских соглашений и официально провозглашает своей целью завоевание новых территорий Украины, тоже будет бессмысленной тратой времени", - пишет Казанский.
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