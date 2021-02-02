Россия держит за решеткой 109 украинских заложников, - Денисова

2 февраля, 2021, 14:18

По оценкам Офиса омбудсмена, Россия удерживает 109 украинцев в местах несвободы, из них 33 человека - в оккупированном Крыму. 75 задержанных - крымские татары

Об этом украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила в эфире радио "Крым.Реалии".

"На сегодняшний день 109 человек находятся в местах несвободы (в оккупированном Крыму и РФ), и из них 33 человека - в оккупированном Крыму", - сказала Денисова.

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На вопрос ведущего, какие категории граждан чаще всего попадают под политическое преследование, украинский омбудсмен уточнила, что из этих 109 незаконно удерживаемых лиц 75 - это крымские татары.

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