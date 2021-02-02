Рада предварительно поддержала штрафы за нарушение габаритно-весового контроля на дорогах

2 февраля, 2021, 13:18

Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона №3742, который регулирует вопросы осуществления габаритно-весового контроля на дорогах

Проект закона поддержали 308 народных депутатов, передает Еспресо.TV.

Согласно документу, за правонарушения в сфере безопасности на автотранспорте, зафиксированные на фото и видеозаписи, ответственность несет грузоотправитель - физическое лицо или руководитель предприятия, который предоставляет перевозчику груз и вносит сведения в товарно-транспортную накладную или иного определенного законодательством документа на груз.

Законопроект предусматривает штрафы в размере 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. грн) за невыполнение габаритно-весовых требований, а также отказ от габаритно-весового контроля.

Кроме того, за нарушения при внесении сведений в товарно-транспортную накладную или другие определенные законодательством документы на груз предлагают штрафовать до 2 тыс. необлагаемых минимумов (34 тыс. грн).

Нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных автомобилей тянуть за собой штрафы: 100 необлагаемых минимумов (1700 грн) - в случае превышения габаритно-весовых норм до 2% включительно; 300 необлагаемых минимумов (5100 грн) - в случае превышения габаритно-весовых норм от 2% до 5%; 500 минимумов (8500 грн) - в случае превышения габаритно-весовых норм от 5% до 10%; 1 тыс. (17 тыс. грн) - в случае превышения норм от 10% до 20%; 2 тыс. (34 тыс. грн) - в случае превышения норм от 20% до 30%; 3 тыс. (51 тыс.грн) - в случае превышения норм более чем на 30%.

Напомним, в августе 2020 года министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что до конца года на всех автодорогах Украины будут работать 54 автоматических комплекса габаритно-весового контроля.

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