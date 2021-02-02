Рада предварительно одобрила передачу некоторых полномочий Высшей квалификационной комиссии судей в ВРП
В первом чтении соответствующий законопроект №4229 поддержал 251 народный депутат, передает Еспресо.TV .
"Это те кандидаты, которые еще до 2016 года получили рекомендации ВККС и Высшего совета юстиции о назначении на должности судей. Но в 2016 году парламент принял изменения в Конституцию и новую редакцию закона о судоустройстве, которыми был переименован ВСЮ в Высший совет правосудия. Рекомендации по этих кандидатах были возвращены в ВККС, которая должна была провести повторную процедуру и передать документы в ВСП. ВККС вместо этого была занята конкурсом в Верховный Суд. И только в 2019 году ВККС смогла объявить конкурсы для этих кандидатов ", - рассказал он.
В то же время, нардеп напомнил, что осенью 2019 года Рада прекратила полномочия ВККС и фактически заблокировала проведение конкурсных процедур.
"Более 40 кандидатов ждут своего назначения. Уже подано 4 заявления в Европейский суд по правам человека от этих кандидатов, и они приняты ЕСПЧ", - добавил он.
Отметим, за соответствующее решение не отдали ни одного голоса кандидаты трех фракций - "Батькивщины", "Голоса" и "ЕС".
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