Рада предварительно одобрила передачу некоторых полномочий Высшей квалификационной комиссии судей в ВРП

2 февраля, 2021, 12:38

2 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о возможности назначения судей со стороны ВРП до момента созыва новой ВККС, которую разогнали осенью 2019 года

В первом чтении соответствующий законопроект №4229 поддержал 251 народный депутат, передает Еспресо.TV .

Докладчик по законопроекту, народный депутат от "Слуги народа" Денис Маслов отметил, что этот проект закона касается более 40 кандидатов на должности судей.

"Это те кандидаты, которые еще до 2016 года получили рекомендации ВККС и Высшего совета юстиции о назначении на должности судей. Но в 2016 году парламент принял изменения в Конституцию и новую редакцию закона о судоустройстве, которыми был переименован ВСЮ в Высший совет правосудия. Рекомендации по этих кандидатах были возвращены в ВККС, которая должна была провести повторную процедуру и передать документы в ВСП. ВККС вместо этого была занята конкурсом в Верховный Суд. И только в 2019 году ВККС смогла объявить конкурсы для этих кандидатов ", - рассказал он.

В то же время, нардеп напомнил, что осенью 2019 года Рада прекратила полномочия ВККС и фактически заблокировала проведение конкурсных процедур.

"Более 40 кандидатов ждут своего назначения. Уже подано 4 заявления в Европейский суд по правам человека от этих кандидатов, и они приняты ЕСПЧ", - добавил он.

Отметим, за соответствующее решение не отдали ни одного голоса кандидаты трех фракций - "Батькивщины", "Голоса" и "ЕС".

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