Рада постановила отмечать 14 мая День памяти украинцев, которые спасали евреев в Холокост

2 февраля, 2021, 15:55

2 февраля Верховная Рада приняла постановление об утверждении 14 мая Днем памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны

Об этом сообщает сайт Верховной Рады Украины.

За соответствующее постановление проголосовали 344 народных депутата.

"Рекомендовано Министерству культуры и информационной политики обеспечить создание Украинским институтом национальной памяти с привлечением институтов Национальной академии наук Украины список лиц, которые, рискуя своей жизнью и жизнью родных, помогали евреям избежать террора нацистов в годы Холокоста", - говорится в сообщении.

Министерству образования и науки Украины рекомендовано обеспечить проведение в учреждениях общего среднего образования, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования тематических мероприятий, посвященных Дню памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. А также включать соответствующие темы в перечень тем конкурсов Малой академии наук Украины, рефератов, курсовых и дипломных работ в учреждениях высшего образования.

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