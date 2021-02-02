Рада постановила отмечать 14 мая День памяти украинцев, которые спасали евреев в Холокост
Об этом сообщает сайт Верховной Рады Украины.
За соответствующее постановление проголосовали 344 народных депутата.
"Рекомендовано Министерству культуры и информационной политики обеспечить создание Украинским институтом национальной памяти с привлечением институтов Национальной академии наук Украины список лиц, которые, рискуя своей жизнью и жизнью родных, помогали евреям избежать террора нацистов в годы Холокоста", - говорится в сообщении.
Министерству образования и науки Украины рекомендовано обеспечить проведение в учреждениях общего среднего образования, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования тематических мероприятий, посвященных Дню памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. А также включать соответствующие темы в перечень тем конкурсов Малой академии наук Украины, рефератов, курсовых и дипломных работ в учреждениях высшего образования.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти