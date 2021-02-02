Рада поддержала законопроект о назначении членов наблюдательного совета Общественного

2 февраля, 2021, 11:32

Верховная Рада поддержала во втором чтении проект закона №4413, который касается назначения и увольнения членов наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ)

Проект закона поддержали 290 народных депутатов, передает Еспресо.TV .

Согласно тексту пояснительной записки к проекту закона, он устраняет правовую коллизию относительно назначения и увольнения членов наблюдательного совета НОТУ депутатскими фракциями и группами. Законопроект предусматривает, что депутатские фракции и группы текущего созыва не позднее чем за 2 месяца до истечения полномочий членами наблюдательного совета, избранных депутатами предыдущего созыва, смогут делегировать новых членов с учетом требований закона.

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В тексте пояснительной записки к проекту закона говорится, что, согласно закону Украины "Об общественном телевидении и радиовещании Украины", в наблюдательный совет НОТУ входят по одному представителю от депутатских фракций и групп Верховной Рады этого созыва и девять членов от общественных объ объединений и ассоциаций.

"Да, сейчас в составе Наблюдательного совета от парламентских фракций и групп Верховной Рады восьмого созыва работает пять членов, полномочия которых истекает 19 января 2021, вместе с тем у двух членов полномочия должны закончиться только 11 июля 2023, что создает коллизию с пропорциональности формирования Наблюдательного совета ", - отметили авторы законопроекта.

Также отмечается, что срок полномочий членов наблюдательного совета НОТУ составит пять лет.