Рада отказалась увеличивать госпошлину за предоставление нотариальных услуг
Проект закона поддержали 217 народных депутах при необходимом минимуме 226, передает Еспресо.TV .
Документ был отправлен в комитет для подготовки к повторному первому чтению.
Проектом закона предлагалось увеличить некоторые размеры государственной пошлины, в частности относительно удостоверения завещаний, удостоверения доверенностей, свидетельствования верности копий документов и выписок, за удостоверение подлинности каждой подписи на документах, за выдачу дубликата документов, что совершаются при осуществлении нотариальных действий, государственными нотариальными конторами, исполнительными комитетатмы сельских , поселковых, городских Советов народных депутатов.
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