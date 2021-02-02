Рада отказалась увеличивать госпошлину за предоставление нотариальных услуг

2 февраля, 2021, 13:41

Верховная Рада не поддержала проект закона №3236, который приводит в соответствие размер ставок пошлин на некоторые нотариальные услуги

Проект закона поддержали 217 народных депутах при необходимом минимуме 226, передает Еспресо.TV .

Документ был отправлен в комитет для подготовки к повторному первому чтению.

Проектом закона предлагалось увеличить некоторые размеры государственной пошлины, в частности относительно удостоверения завещаний, удостоверения доверенностей, свидетельствования верности копий документов и выписок, за удостоверение подлинности каждой подписи на документах, за выдачу дубликата документов, что совершаются при осуществлении нотариальных действий, государственными нотариальными конторами, исполнительными комитетатмы сельских , поселковых, городских Советов народных депутатов.

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