Рада одобрила постановление о санкциях в отношении Никарагуа из-за "консульства" в оккупированном Крыму

2 февраля, 2021, 11:54

2 февраля народные депутаты приняли секторальные санкции против экономики Никарагуа из-за "почетного консульства" страны в оккупированном Крыму

За соответствующее решение проголосовали 322 народных избранника, передает Еспресо.TV.

Президент просил парламент принять решение Совета национальной безопасности и обороны от 1 февраля 2021 "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в республики Никарагуа".

Введение санкций против Никарагуа обусловлено назначением "почетного консула" в аннексированном Россией Крыма. В прошлом году посол Никарагуа в РФ без согласования с Украиной посетила Крым для вручения так называемому "почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в Симферополе" Олегу Белавенцеву консульского патента.

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