"Я отомстил владельцу": 37-летний поджигатель "Эпицентра" объяснил, зачем устроил пожар
2 февраля, 2021, 20:19
Мужчина, задержанный по подозрению в поджоге "Эпицентра" в Первомайске, заявил, что причиной стала месть владельцу торгового центра
Об этом он сообщил во время допроса в полиции.
"Я отомстил владельцу, он совершил много преступлений. Я его знаю, видел. Как сейчас он выглядит, мне неизвестно, может сделал пластику", - отметил задержанный.
Как отмечается, за содеянное ему грозит пожизненное заключение. Правоохранители выясняют мотивы совершения преступления и проверяют все возможные версии.
В настоящее время злоумышленник задержан. В ближайшее время ему объявят о подозрении в совершении преступлениий и будет избрана мера пресечения.
По версии полиции, пока информация о том, что задержанный имел сообщника, не подтверждена.
- Напомним, 2 февраля в Первомайске, на Николаевщине, загорелся "Эпицентр"
- В результате пожара в Первомайске, Николаевской области завалилось, крыло центра, где выставлялись промышленные товары. Журналисты с места событий рассказали о задержании предполагаемого поджигателя. В то же время отмечается, что от пожара завалилось крыло гипермаркета с промышленными товарами.
- По словам правоохранителей, мужчина ударил охранника супермаркета топором, когда тот пытался ему помешать осуществить поджог.
- Впоследствии в ГСЧС сообщили, что спасатели ликвидировали пожар в "Эпицентре".
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