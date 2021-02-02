"Я отомстил владельцу": 37-летний поджигатель "Эпицентра" объяснил, зачем устроил пожар

2 февраля, 2021, 20:19

Мужчина, задержанный по подозрению в поджоге "Эпицентра" в Первомайске, заявил, что причиной стала месть владельцу торгового центра

Об этом он сообщил во время допроса в полиции.

"Я отомстил владельцу, он совершил много преступлений. Я его знаю, видел. Как сейчас он выглядит, мне неизвестно, может сделал пластику", - отметил задержанный.

Как отмечается, за содеянное ему грозит пожизненное заключение. Правоохранители выясняют мотивы совершения преступления и проверяют все возможные версии.

В настоящее время злоумышленник задержан. В ближайшее время ему объявят о подозрении в совершении преступлениий и будет избрана мера пресечения.

По версии полиции, пока информация о том, что задержанный имел сообщника, не подтверждена.

Напомним, 2 февраля в Первомайске, на Николаевщине, загорелся "Эпицентр"

В результате пожара в Первомайске, Николаевской области завалилось, крыло центра, где выставлялись промышленные товары. Журналисты с места событий рассказали о задержании предполагаемого поджигателя. В то же время отмечается, что от пожара завалилось крыло гипермаркета с промышленными товарами.

По словам правоохранителей, мужчина ударил охранника супермаркета топором, когда тот пытался ему помешать осуществить поджог.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что спасатели ликвидировали пожар в "Эпицентре".

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