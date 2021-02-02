"Позор такой повестке дня", - Княжицкий раскритиковал игнорирование ряда постановлений в Раде

2 февраля, 2021, 11:37

2 февраля "Европейская Солидарность" раскритиковала не вынос в зал Верховной Рады ряда законопроектов и постановлений по борьбе с коронавирусом, а также о привлечении к ответственности за непризнание территориальной целостности Украины

Об этом народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий заявил с трибуны Верховной Рады, передает Еспресо.TV .

"Инициативы "Европейской Солидарности" намеренно не включены в этот законопроект, в это постановление, и не просто потому, что это инициатива "Европейской Солидарности ", а потому, что законопроект 3956, например, коллеги Фриз, моего авторства, коллеги Зинкевич, других авторов предлагает установить наказание о публичные заявления о принадлежности территории Украины или части территории Украины иностранному государству, а также публичное отрицание суверенитета Украины. Не включены целый ряд мероприятий и постановлений, касающихся противодействия распространению коронавирусной инфекции: и коллеги Герасимова, и Петра Алексеевича Порошенко, и Ирины Геращенко и многих других. 4337, 4292, 4399 - целый ряд постановлений и законопроектов, касающихся борьбы с COVID-19", - отметил политик.

Также Княжицкий отметил, что в повестку дня не включили законопроект о НАПК и по защищенных расходов государственного бюджета.

"Постановление о незаконном назначении Шкарлета не входит, которого здесь назначили кнопкодавством. Я понимаю почему, потому что дальше хочется воровать на вакцинах, потому что дальше хочется приватизировать вузы, так как это произошло сейчас с Авиационным университетом (НАУ, - ред.), где вопреки закону, вопреки решению судов был назначен старый ректор "табачниковских" времен только для того, чтобы раздерибанить и застроить стадионы этого заведения. Сюда эти постановления не выносятся, поэтому мы будем голосовать красной кнопкой. Позор такой повестке дня ", - заявил Николай Княжицкий.

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