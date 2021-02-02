"Политические разногласия не являются преступлением": Макрон призвал немедленно освободить Навального

2 февраля, 2021, 22:52

Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал приговор Московского городского суда Алексею Навальному и призвал немедленно освободить российского оппозиционера

Об этом Макрон заявил в Twitter.

"Приговор Алексею Навальному недопустим. Политические разногласия при любых обстоятельствах не являются преступлением. Мы призываем к его немедленному освобождению. Соблюдение прав человека, так же как и демократических свобод, не может быть предметом обсуждения", - написал Макрона.

Ранее США, Германия, Великобритания и Латвия призвали РФ немедленно освободить Навального, а в Совете Европы заявили, что приговор противоречит международным обязательствам России.

Приговор Алексею @Navalny недопустим. Политические разногласия ни при каких обстоятельствах НЕ являются преступлением. Мы призываем к его немедленному освобождению. Соблюдение прав Человека, так же как и демократических свобод, не может быть предметом обсуждения. - Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 2, 2021

Напомним, 2 февраля Мосгорсуд постановил удовлетворить ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний отменить условный срок для оппозиционера Алексея Навального и заменить его реальным сроком в колонии.

В итоге суд дал Навальному 2 года 8 месяцев колонии. Кроме того, Навальному назначили штраф в размере 500 тыс. рублей. Адвокаты оппозиционера заявили, что обжалуют приговор.

После приговора Московского городского суда оппозиционеру Алексею Навальному в Москве и Санкт-Петербурге силовики на улицах начали задерживать прохожих .

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