"Через 6 недель будет тепло": на Харьковщине сурок Тимка III "предсказал" раннюю весну

2 февраля, 2021, 13:05

2 февраля на биостанции Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина в поселке Гайдары разбудили сурка-прорицателя Тимку III

Об этом сообщает "Суспильне.Харкив".

На День Сурка в поселке Гайдары на биостанции университета Каразина разбудили из спячки Тимка III. Прорицатель не увидел своей тени.

"Говорит, весна уже наступает ... Весна у нас будет ранней, но это не значит, что через неделю-две, надо немного подождать, через шесть недель будет тепло", - сказала надзирательница сурка Надежда Токарная, которая достала Тимку из его домика .

Соорганизатор Дня Сурка Людмила Доля отметила: "Прогнозы наших сурков точные, это погода иногда подводит".

В то же время, прорицателю-сурку предложили выбрать лучшие рецепты борьбы с коронавирусом во время пандемии: перед Тимошей III установили разные вещи, среди которых были пустая емкость с надписью "Вакцина", чеснок, фрукты со спортивными снарядами, космический аппарат с надписью "На Марс" и игрушку в виде "Ждуна" с надписью "Выдержка".

Отмечается, что животное имело три попытки выбрать. С первого раза Тимка побежал к фруктам, а затем дважды выбрал фигурку "Ждуна", то есть "выдержку".

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