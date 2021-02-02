"Арсенал" вдевятером проиграл "Вулверхэмптону" в АПЛ

2 февраля, 2021, 22:02

В 22-м туре Английской Премьер-лиги "Вулверхэмптон" победил "Арсенал" со счетом 2:1

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В конце первого тайма Давид Луис нарушил правила в своей штрафной. Арбитр встречи показал защитнику "Арсенала" красную карточку, а "Вулверхэмптону" дал право пробить пенальти, который реализовал Рубен Невеш.

Победный гол во встрече забил Жоау Моутинью, который отличился за "Вулверхэмптон" на 49-й минуте. За "Арсенал" сегодня забивал только Николя Пепе.

Голкипер "канониров" Лено сыграл руками за пределами штрафной площадки на 72-й минуте. Из-за этого арбитр показал для "Арсенала" вторую красную карточку.

В турнирной таблице АПЛ "Вулверхэмптон" занимает тринадцатое место и отстает от "Арсенала", который идет десятым, на 5 очков. В следующем туре "волки" сыграют против "Лестера", а "канониры" встретятся с "Астон Виллой".

Чемпионат Англии

22-й тур

2 февраля

"Вулверхэмптон" - "Арсенал" 2:1

Голы: Невеш, 45+5 (пен.), Моутинью, 49 - Пепе, 32

Удаление: Луиз, 45+3, Лено, 72

Напомним, 30 января украинский футболист Александр Зинченко принял участие в победном матче "Манчестер Сити" против "Шеффилд Юнайтед" в чемпионате Англии.

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