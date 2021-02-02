Приговор Навальному: на улицах городов России силовики задерживают прохожих

2 февраля, 2021, 22:07

Во вторник, 2 февраля, после приговора Московского городского суда оппозиционеру Алексею Навальному в Москве и Санкт-Петербурге силовики на улицах начали задерживать прохожих

Об этом сообщают российские СМИ.

Издание Медиазона сообщает о десятках задержанных в Москве и Санкт-Петербурге. В Петербурге людей задерживают в районе Гостиного двора, в Москве задержания произошли в районе Манежной площади.

При этом в Москве в сквере у Большого театра более сотни людей скандировали "Отпускай!" и "Путин - вор!"

Телеканал "Дождь" показал кадры видео задержаний рядовых прохожих, которые просто ждали транспорт на остановке или шли по своим делам.

Силовики задерживают как мужчин, так и женщин.

В Петербурге задержали собаку и ее людей



Фото: Давид Френкель / Медиазона pic.twitter.com/QKkxnyuxjl - Медиазона (@mediazzzona) February 2, 2021

Напомним, 2 февраля Мосгорсуд постановил удовлетворить ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний отменить условный срок для оппозиционера Алексея Навального и заменить его реальным сроком в колонии.

Представители пенитенциарной службы просили суд заменить Навальному условный срок на 3,5 года в колонии минус 10 месяцев, в течение которых он находился под домашним арестом.

Суд решил отправить Навального в колонию на 3 года 6 месяцев, однако учесть время пребывания под арестом из расчета 1 день за 1 день колонии. Таким образом, в итоге суд дал Навальному 2 года 8 месяцев колонии. Кроме того, Навальному назначили штраф в размере 500 тыс. рублей.

Адвокаты оппозиционера заявили, что обжалуют приговор.

США, Германия, Великобритания и Латвия призвали РФ немедленно освободить Навального .

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