Приговор Навальному: на улицах городов России силовики задерживают прохожих
Об этом сообщают российские СМИ.
Издание Медиазона сообщает о десятках задержанных в Москве и Санкт-Петербурге. В Петербурге людей задерживают в районе Гостиного двора, в Москве задержания произошли в районе Манежной площади.
При этом в Москве в сквере у Большого театра более сотни людей скандировали "Отпускай!" и "Путин - вор!"
Телеканал "Дождь" показал кадры видео задержаний рядовых прохожих, которые просто ждали транспорт на остановке или шли по своим делам.
Силовики задерживают как мужчин, так и женщин.
В Петербурге задержали собаку и ее людей- Медиазона (@mediazzzona) February 2, 2021
Фото: Давид Френкель / Медиазона pic.twitter.com/QKkxnyuxjl
Напомним, 2 февраля Мосгорсуд постановил удовлетворить ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний отменить условный срок для оппозиционера Алексея Навального и заменить его реальным сроком в колонии.
Представители пенитенциарной службы просили суд заменить Навальному условный срок на 3,5 года в колонии минус 10 месяцев, в течение которых он находился под домашним арестом.
Суд решил отправить Навального в колонию на 3 года 6 месяцев, однако учесть время пребывания под арестом из расчета 1 день за 1 день колонии. Таким образом, в итоге суд дал Навальному 2 года 8 месяцев колонии. Кроме того, Навальному назначили штраф в размере 500 тыс. рублей.
Адвокаты оппозиционера заявили, что обжалуют приговор.
США, Германия, Великобритания и Латвия призвали РФ немедленно освободить Навального .
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