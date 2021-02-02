Промоутер пообещал украинскому боксеру чемпионский бой в случае возобновления карьеры
Об этом заявил бывший менеджер боксера Эгис Климас, сообщает Tribuna.com .
По его словам, Арум, который был промоутерм Гвоздика, пообещал ему сразу устроить чемпионский поединок, только украинец решит возобновить карьеру.
"Когда Ломаченко готовился к Лопесу, Гвоздик приезжал часто. Самый интересный момент был, когда приехал Арум. Саша всегда в форме, он себя не запускает. Он надел перчатки и начал бить мешок, с Митрофановым постоял один-два раунда. Боб Арум мне на ухо шепчет: "Ты ему скажи, что если он хочет вернуться, то для него сразу можем организовать чемпионский бой". Даже предложил, что может поставить Гвоздика на поединок с победителем встречи Смит - Власов. ", - рассказал Климас.
Он добавил, что Гвоздик пообещал подумать.
Александр Гвоздик свой последний поединок провел в октябре 2019 и проиграл россиянину Артуру Бетербиеву в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации) в полутяжелом весе (до 79,4 кг).
Летом 2020 украинец объявил о завершении карьеры.
33-летний Гвоздик - бронзовый призер Олимпиады-2012. На профессиональном ринге он провел 18 поединков, в 17 одержал победы и потерпел одно поражение.
- Напомним, бывший чемпион мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик намекнул на возвращение на ринг .
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