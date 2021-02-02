Президент "Реала" заразился коронавирусом
2 февраля, 2021, 16:30
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес получил положительный тест на коронавирус
Об этом сообщает официальный сайт "Реала".
Известно, что у Флорентино Переса нет симптомов коронавируса. 73-летний президент мадридского "Реала" находится в нормальном состоянии.
Лига чемпионов остается единственным турниром, в котором "Реал" сохраняет реальные шансы на победу. В чемпионате Испании мадридцы отстают от лидера - "Атлетико" - на 10 очков. Кроме этого, команда не смогла получить Суперкубок Испании и вылетела из Кубка страны.
В 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" сыграет с итальянской "Аталантой". Матчи состоятся 24 февраля и 10 марта.
- 22 января главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заразился коронавирусом.
- Напомним, 30 января в 21-м туре чемпионата Испании мадридский "Реал" на своем поле уступил "Леванте".
- 2 февраля стало известно, что Зидан будет уволен из "Реала", если не выиграет в нынешнем сезоне Лигу чемпионов.
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