Преступления против журналистов: Рада одобрила законопроект об увеличении штрафов

Об этом сообщает "РБК-Украина".

В документе говорится, что незаконное изъятие собранных, обработанных, подготовленных журналистом материалов и технических средств, незаконный отказ в доступе его информации, незаконный запрет освещения отдельных тем, показа отдельных лиц, критики субъекта властных полномочий и любое другое умышленное препятствование профдеятельности журналиста наказывать штрафом в размере 8500 - 17 тыс. грн или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет.

На сегодня штраф составляет 850 грн.

За влияние в любой форме на журналиста для препятствование выполнению им профобязанностей или преследования за его профдеятельность грозит штраф в 17-34 тыс. грн или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 4 лет. Сейчас штраф штраф составляет до 3400 грн.

Если такие действия совершило должностное лицо с использованием своего положения или по предварительному сговору группой лиц, размер штрафа составит 34-51 тыс. грн. На сегодня штраф составляет от 3400 до 8500 грн.

Или же это преступление будут наказывать лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb