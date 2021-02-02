Переворот в Мьянме: военные задержали несколько сотен депутатов

2 февраля, 2021, 12:04

Военные задержали несколько сотен членов парламента Мьянмы, включая лауреата Нобелевской премии и бывшего фактического лидера Аун Сан Су Чжи

Как сообщает AP , высокопоставленных политиков отправили под домашний арест. По состоянию на вторник, 2 февраля, они находятся в правительственном жилом комплексе в столице Нейпьидо.

Один из задержанных депутатов сказал, что он и около 400 других членов парламента могли разговаривать друг с другом внутри комплекса и общаться со своими соратниками по телефону, но им не позволяют выходить за пределы охраняемой территории. По его словам, Су Чжи не удерживают вместе с ними.

Депутат сообщил, что внутри комплекса находятся полицейские, по периметру - граница военных. По его словам, депутаты провели бессонную ночь, опасаясь, что их могут забрать.

"Мы должны были следить и быть начеку", - сказал депутат AP на условиях анонимности, опасаясь за свою безопасность.

1 февраля 2021 года вооруженные силы Мьянмы ввели чрезвычайное положение сроком на год и сместили руководство страны. Военные задержали президента Вин Мьин и лидера правящей партии Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимает должность государственного советника

В ходе военного переворота временным президентом Мьянмы был назначен командующий вооруженными силами старший генерал Мин Аун Хлайн.

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