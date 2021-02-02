Переворот в Мьянме: хунта закрыла авиасообщение со страной

2 февраля, 2021, 14:07

В Мьянме военные, совершившие переворот, приняли решение прекратить международное авиасообщение со страной

Об этом сообщает газета Myanmar Times со ссылкой на соответствующий документ.

В сообщении для пилотов (Notice to Airmen, NOTAM) указано, что все взлеты международных авиарейсов из аэропортов республики и все посадки в них не будут осуществляться до 23.59 31 мая 2021 года.

Аэропорты Мьянмы пока не получали официальных распоряжений властей о прекращении международных полетов.

Посольства других стран информируют о прекращении международного авиасообщения в Мьянме до 30 апреля.

1 февраля 2021 года вооруженные силы Мьянмы ввели чрезвычайное положение сроком на год и сместили руководство страны. Военные задержали президента Вин Мьин и лидера правящей партии Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимает должность государственного советника

Во время военного переворота временным президентом Мьянмы был назначен командующий вооруженными силами старший генерал Мин Аун Хлайн.

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