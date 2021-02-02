Пентагон обеспечит боевую защиту баз NASA на Луне - Wall Street Journal

2 февраля, 2021, 10:56

Минобороны США и космическое агентство NASA начали взаимодействие с целью обеспечения боевой защиты американских спутников, а также будущих баз NASA на Луне

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

"Руководитель операций Космических сил США генерал Джон Рэймонд объявил о научно-исследовательском партнерстве с NASA, направленном на защиту спутников от лазеров и кибератак. По информации осведомленных чиновников и представителей промышленности, ожидается, что гражданско-военное сотрудничество распространится на защиту будущих баз NASA на поверхности месяца", - пишет издание.

Кроме того, отмечается, что военные США отрабатывают планы защиты коммерческих проектов добычи на Луне воды и минеральных веществ.

Сейчас идет борьба среди компаний за возможность воспользоваться объединением военных и гражданских планов по освоению спутника Земли, указывает WSJ. В частности, по его данным, за контракты соревнуются такие крупные игроки, как Northrop Grumman Corp, Leidos Holdings Inc., а также компания Илона Маска Space Exploration Technologies Corp. Кроме того, к процессу присоединяется ряд меньших компаний.

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