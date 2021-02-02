Пенсионный фонд направил 700 млн грн на финансирование пенсий февраля

2 февраля, 2021, 14:26

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начал финансирование пенсий февраля и направил на выплаты 700 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

Согласно сообщению, ПФУ начал финансирование пенсий февраля. На пенсионные выплаты направлено 700 млн грн.

В пресс-службе отметили, что выплата будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату в установленном порядке.

Напомним, в связи с повышением прожиточного минимума 1 декабря ПФУ провел перерасчет пенсий.

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