Памятная доска в Перемышле мешала горожанам националистических взглядов, - польская журналистка Хруслинская

2 февраля, 2021, 20:11

Памятная доска в польском городе Перемышле, посвященная польскому борцу за независимость Винценте Тарнавской, американскому психоаналитику Хелене Дойч и украинской художнице Елене Кульчицкой, мешала горожанам, которые придерживаются националистических взглядов

Об этом сообщила польская журналистка, активная деятельница польско-украинского диалога Изабелла Хруслинская в Большом эфире Василия Зимы на Еспресо.TV.

"Проблемой, конечно, была фамилия Кульчицкой, но не потому, что она имела в прошлом коммунистический эпизод, а потому что, я говорю, как я это интерпретирую, как знаю, что происходит с 2016-го года в Перемышле, что происходило также в 1990-х гг. Она не имела этого эпизода коммунистического в своей биографии. Это было другое. Речь шла о том, что украинская фамилия мешает части горожан, которые придерживаются направления польского национализма и националистических организаций, которые активно действуют в Перемышле не только сейчас. Но с 2015 года у них хороший ветер для этого", - рассказала Хруслинская.

Журналистка отметила, что размещение памятной доски было в рамках художественного проекта, как знак того, что Перемышль является многокультурным городом, и эти 3 национальности - украинцы, евреи и поляки - важны для горожан.

"Поэтому есть три эти женщины и эта надпись, которая была на доме, отражала то, что этот дом является микрокосмосом многокультурной Галичины. То есть эта идея - создание доски - публично должна была показать, что этот город поляков, украинцев, евреев и, конечно же, других национальностей, потому что он имеет такую традицию, такую историю, - добавила журналистка.

Хруслинская заметила, что националистически направленным гражданам Перемышля мешала даже закрытая памятная доска, знак мультикультурности города.

Напомним, в Перемышле разбили памятную доску, в частности, посвященную украинской художнице Елене Кульчицкой.