Орегон стал первым штатом США, в котором декриминализировали хранение тяжелых наркотиков

2 февраля, 2021, 17:20

После референдума, проведенного в Орегоне параллельно с президентскими выборами в США, штат решил отменить уголовную ответственность за хранение тяжелых наркотиков в малых дозах

Об этом сообщает ABC, передает "РБК-Украина".

Штат Орегон стал первым штатом США, который отменил уголовную ответственность за хранение тяжелых наркотиков. Соответствующее решение вступило в силу 1 февраля.

"Этот закон направлен на защиту людей от преследований, нападений и уголовной ответственности со стороны государства за употребление наркотиков, и теперь у них будет доступ к необходимой поддержке", - заявила исполнительный директор Альянса по наркополитике Кассандра Фредерик.

Ранее два десятка окружных прокуроров штата выступили против этой меры, заявив, что она была необдуманной и привела бы к повышению приемлемости опасных наркотиков.

Теперь вместо ареста за хранение кокаина, героина, ЛСД и др. тяжелых наркотиков задержанного ждет административный штраф в $100.

Согласно новой системе центрам с выздоровление от наркомании будет поручено "отслеживать острые потребности людей, употребляющих наркотики, оценивать и решать любые текущие нужды".

Центры для лечения наркомании будут финансироваться за счет миллионов долларов налоговых поступлений от легализованной отрасли марихуаны в Орегоне. Это перенаправит определенные средства от других программ и организаций, которые уже финансируются от налоговых поступлений конопляного бизнеса штата, в частности, от школ.

В 2020 финансовом году доходы от налога на марихуану достигли максимума в $133 млн, что на 30% больше по сравнению с предыдущим годом и на 54,5% больше по сравнению с 2016 годом, когда налоги начали собираться с легальных зарегистрированных предприятий рекреационной марихуаны по всей стране.

"В будущем, когда программы лечения в Орегоне достигнут полного финансирования, государство должно оценить, какие другие услуги получат финансирование от наших постоянно растущих поступлений от налога на марихуану", - заявил в электронном письме президент Орегонской ассоциации образования Джон Ларсон.

Напомним, 4 ноября избиратели штата Орегон проголосовали за декриминализацию хранения небольших количеств тяжелых наркотиков и легализацию галлюциногенных грибов для терапии

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