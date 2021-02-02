Оккупанты на Донбассе пять раз нарушили "перемирие"

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"За прошедшие сутки, 1 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. В пригороде Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматического станковой, ручного противотанкового и подствольного гранатометов. Вблизи населенного пункта Пищевик оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, а неподалеку Новомихайловки - из стрелкового оружия ... Боевых потерь среди наших защитников нет ", - говорится в сообщении.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону в СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

"С начала текущих суток, 2 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.

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