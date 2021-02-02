Оккупанты четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе, погиб украинский военный
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", у Крымского, оккупанты открывали огонь из подствольного гранатомета, а вблизи Южного - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Недалеко от населенного пункта Шумы вооруженные формирования Российской Федерации вели в сторону украинских позиций прицельный снайперский огонь. Вследствие выстрела снайпера получил тяжелое ранение военнослужащий из состава Объединенных сил.
"Защитнику была оперативно оказана медицинская помощь но, к сожалению, спасти его не удалось. Командование Операции объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина", - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из автоматического станкового и станкового противотанкового гранатометов вблизи Павлополя.
Отмечается, что о фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
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