Оккупанты четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе, погиб украинский военный

2 февраля, 2021, 19:37

В течение текущих суток, 2 февраля, в районе проведения Операции объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", у Крымского, оккупанты открывали огонь из подствольного гранатомета, а вблизи Южного - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Шумы вооруженные формирования Российской Федерации вели в сторону украинских позиций прицельный снайперский огонь. Вследствие выстрела снайпера получил тяжелое ранение военнослужащий из состава Объединенных сил.

"Защитнику была оперативно оказана медицинская помощь но, к сожалению, спасти его не удалось. Командование Операции объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из автоматического станкового и станкового противотанкового гранатометов вблизи Павлополя.

Отмечается, что о фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

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