Не стоит заниматься фетишизацией различных статусов, - Кулеба о движении Украины в НАТО

2 февраля, 2021, 08:45

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине есть четкая цель - полноценное членство в НАТО. Необходимо получить план действий и двигаться по этому пути

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает 24 канал.

По словам Кулебы, украинская сторона не исключает варианты других статусов и форматов. Однако есть условие: они должны быть ценными для Украины.

"В Украине есть четкая цель. И эта цель - полноценное членство в НАТО ", - подчеркнул Кулеба.

Кроме того, чиновник заявил, что не стоит заниматься фетишизацией различных статусов. Настаивать, чтобы Украине просто дали очередной статус - это лишнее.

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