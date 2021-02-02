Не стоит заниматься фетишизацией различных статусов, - Кулеба о движении Украины в НАТО
2 февраля, 2021, 08:45
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине есть четкая цель - полноценное членство в НАТО. Необходимо получить план действий и двигаться по этому пути
Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает 24 канал.
По словам Кулебы, украинская сторона не исключает варианты других статусов и форматов. Однако есть условие: они должны быть ценными для Украины.
"В Украине есть четкая цель. И эта цель - полноценное членство в НАТО ", - подчеркнул Кулеба.
Кроме того, чиновник заявил, что не стоит заниматься фетишизацией различных статусов. Настаивать, чтобы Украине просто дали очередной статус - это лишнее.
Читайте также: ВМС Украины и США провели тренировку в Черном море
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти