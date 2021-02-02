Нардеп Совсун осудила сексистские высказывания представителя "За будущее" Рудика

2 февраля, 2021, 15:30

Об этом она заявила с трибуны в окружении коллег, передает "НВ".

Совсун процитировала слова Рудика: "Меня удивляет, как и каждого в этом зале, что девочка, которой 32 года, призывает нас проголосовать за один из очень важных документов", - сказал Рудик.

Тогда он комментировал законопроект о реформе Службы безопасности Украины, который представляла Безугла. Затем он вспомнил депутатку предыдущего созыва Ирину Сисоенко, которая, по его словам, "дупля не резала в медицине".

"Скажем честно: пан Рудык, безусловно, не считает, что народные депутаты не имеют права высказываться. Его удивление вызывает, что говорить может женщина, особенно, если ей 32 года. Позволю себе напомнить пану Рудыку, что женщины в 32 года могут иметь значительно большие достижения, чем отдельные мужчины. Так, первые женщины-астронавтки полетели в космос, когда им еще не исполнилось 30 лет, а Мария Кюри открыла новый элемент таблицы Менделеева, полоний, в 31 год. Если им отказывают в праве высказаться, если им ставят в упрек их пол, то это имеет очень четкое название - сексизм. И к сексизму прибегают тогда, когда не хватает силы аргументов, не хватает собственной компетентности и профессионализма", - заявила Совсун.

Она отметила, что "адекватной реакцией со стороны пана Рудика было бы извинение перед Марьяной Безуглой, а также перед другими девушками 32 лет и не только".

"Если у пана Рудика не хватает собственной смелости на это, мы ожидаем такое извинение от группы "За будущее", - добавила народный депутат.