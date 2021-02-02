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НАБУ вызвало экс-главу налоговой Верланова на допрос

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вызвало на допрос бывшего главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова

Соответствующая повестка обнародована на сайте НАБУ.

В повестке говорится, что Верланов должен явиться на допрос 11 февраля в 11:00.

Отмечается, что Бюро вызывает экс-главу налоговой в качестве подозреваемого в злоупотреблении властью и служебным положением.

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