НАБУ вызвало экс-главу налоговой Верланова на допрос
2 февраля, 2021, 12:46
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вызвало на допрос бывшего главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова
Соответствующая повестка обнародована на сайте НАБУ.
В повестке говорится, что Верланов должен явиться на допрос 11 февраля в 11:00.
Отмечается, что Бюро вызывает экс-главу налоговой в качестве подозреваемого в злоупотреблении властью и служебным положением.
- Напомним, 20 октября бывшему главе Государственной налоговой службы Украины Сергею Верланову, которого подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением, сообщили подозрение в недополучении бюджетом более 2 млрд грн .
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