 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоНа Киевщине открыли дело за бюст Ленину

На Киевщине открыли дело за бюст Ленину

Полиция открыла уголовное производство из-за бюста Владимиру Ленину на территории Васильковской кожаной фабрики в Киевской области

Об этом в комментарии LB.ua заявил председатель проекта "Декоммунизация.Украина" Вадим Поздняков.

"Этот памятник должен быть последним в Киевской области как на частных, так и на общественных территориях. Вполне возможно, что патриоты снесут его быстрее, чем закончится бюрократическая волокита", - рассказал он.

Читайте также: В Одесской области снесли последний на подконтрольной территории Украины памятник Ленину, - Стерненко

 

null

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 февраля, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать