На Киевщине открыли дело за бюст Ленину

2 февраля, 2021, 16:45

Полиция открыла уголовное производство из-за бюста Владимиру Ленину на территории Васильковской кожаной фабрики в Киевской области

Об этом в комментарии LB.ua заявил председатель проекта "Декоммунизация.Украина" Вадим Поздняков.

"Этот памятник должен быть последним в Киевской области как на частных, так и на общественных территориях. Вполне возможно, что патриоты снесут его быстрее, чем закончится бюрократическая волокита", - рассказал он.

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