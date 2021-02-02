На Киевщине открыли дело за бюст Ленину
2 февраля, 2021, 16:45
Полиция открыла уголовное производство из-за бюста Владимиру Ленину на территории Васильковской кожаной фабрики в Киевской области
Об этом в комментарии LB.ua заявил председатель проекта "Декоммунизация.Украина" Вадим Поздняков.
"Этот памятник должен быть последним в Киевской области как на частных, так и на общественных территориях. Вполне возможно, что патриоты снесут его быстрее, чем закончится бюрократическая волокита", - рассказал он.
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