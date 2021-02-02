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МЗ в ближайшее время предложит правительству постановление об адаптивном карантине


фото: moz.gov.ua
Министерство здравоохранения в ближайшее время вынесет на заседание правительства проект постановления о введении в Украине адаптивного карантина

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"Согласно нашей стратегии, мы хотим вернуться к адаптивному карантину. Мы провели расчеты и в ближайшее время вынесем постановление на заседание Кабмина", - сказал Степанов.

Министр отметил, что по уровню заболеваемости в Украине пока нет ни одной области, которая находилась бы в "красной" зоне.

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