МЗ в ближайшее время предложит правительству постановление об адаптивном карантине

2 февраля, 2021, 10:41

Министерство здравоохранения в ближайшее время вынесет на заседание правительства проект постановления о введении в Украине адаптивного карантина

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"Согласно нашей стратегии, мы хотим вернуться к адаптивному карантину. Мы провели расчеты и в ближайшее время вынесем постановление на заседание Кабмина", - сказал Степанов.

Министр отметил, что по уровню заболеваемости в Украине пока нет ни одной области, которая находилась бы в "красной" зоне.

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