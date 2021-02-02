Минобороны заявило об отсутствии долгов перед ЛОРТА. Ранее на заводе, имеющем стратегическое значение, произошла кризисная ситуация

2 февраля, 2021, 17:34

Заместитель директора завода сообщал, что именно задолженность этого ведомства является одной из причин кризисной ситуации на предприятии

Об этом сообщает "Еспресо.Запад".

Министерство обороны Украины в ответ на информационный запрос журналистов "Еспресо" сообщило, что никаких долгов перед ЛОРТА это ведомство не имеет. "По информации, предоставленной Департаментом военно-технической политики развития вооружения и военной техники Министерства обороны относительно ситуации, сложившейся вокруг ГП "Львовский государственный завод ЛОРТА", сообщаем следующее: задолженность перед ГП "ЛДЗ" ЛОРТА за выполненную работу по выполнению государственных заказов отсутствует", - говорится в официальном письме ведомства.

Ранее заместитель директора ЛОРТА Игорь Василив уверял журналистов, что именно долги Минобороны являются одной из причин кризисной ситуации на предприятии. После получения ответа от Минобороны "Еспресо" обратилось за комментарием к Игорю Василиву. Однако чиновник отказался общаться с журналистами.

В Министерстве также отметили, что сейчас завод выполняет государственный заказ ведомства, однако новых контрактов в 2021 году с ЛОРТА Министерство не планирует. "Новых заказов в 2021 году не предвидится в связи с неудовлетворительным финансово-экономическим состоянием предприятия и ограниченными возможностями предприятия", - сказано в письме.

Однако в этот понедельник работников ЛОРТА наконец пустили на работу. "Вчера, 1 февраля, людей допустили к рабочим местам, - сообщила председатель профсоюзного комитета ЛОРТА Галина Тарнавская. - Состоялась встреча с директором, присутствовал Степан Куйбида (директор департамента экономической политики Львовского ОГА, - ред.). До конца еще не все понятно. Окончательный режим работы не утвержден. Работаем кто один, кто три, кто пять дней. Однако люди наконец смогли приступить к работе".

Журналисты "Еспресо" также ожидают официального ответа по ситуации и дальнейшей судьбе Львовского государственного завода ЛОРТА от Государственного концерна "Укроборонпром", в состав которого входит предприятие.

Напомним, ранее во Львовской ОГА прокомментировали ситуацию на львовском заводе ЛОРТА.

25 января работников государственного завода ЛОРТА снова не пустили на работу.

Практику ограниченного доступа на рабочие места на заводе ЛОРТА ввели в начале января. Причина - в задолженности по зарплате за выполнение государственного заказа и аресте счетов. К тому же предприятию отключили электроэнергию за долги.

Зато Руководители завода ЛОРТА получили премии "за инновации".

После протестов работников завод посетили директор Государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев и председатель Львовской ОГА Максим Козицкий. Юрий Гусев отметил, что "Укроборонпром" заинтересован в бесперебойной работе ЛОРТА и изготовленной здесь продукции. Работникам выплатили зарплаты в полном объеме.

Справка: ЛОРТА - львовский завод радиотехнической аппаратуры, аппаратуры связи специального назначения. Предприятие входит в состав Украинского оборонного промышленного комплекса.

Завод имеет стратегическое значение - производит блоки управления и коробки защиты БМП-2, БТР-4, современные танковые информационно-управляющие системы, 30-миллиметровые автоматические пушки ЛВГ-30 и др.

Завод основан еще в 1944 году. В период расцвета предприятия на нем работало до 17 000 рабочих. Сейчас на заводе ЛОРТА работает 535 человек.