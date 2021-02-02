Минцифры ведет переговоры по выходу на украинский рынок Netflix и PayPal
2 февраля, 2021, 18:31
Министерство цифровой трансформации договаривается со стриминговым видеосервисом Netflix и системой платежей PayPal о выходе на украинский рынок
Об этом рассказал заместитель министра по вопросам развития IT Александр Борняков, передает УНИАН.
"Мы сейчас ведем переговоры с PayPal, Netflix, Stripe (американский платежный сервис), чтобы эти компании начали работать в Украине", - сказал он.
Относительно Netflix говорится о возможном открытии центра исследований и разработок в Украине.
По словам Борнякова, Минцифры будет способствовать локализации контента Netflix для украинцев.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти