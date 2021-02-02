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Минцифры ведет переговоры по выходу на украинский рынок Netflix и PayPal


фото: reuters
Министерство цифровой трансформации договаривается со стриминговым видеосервисом Netflix и системой платежей PayPal о выходе на украинский рынок

Об этом рассказал заместитель министра по вопросам развития IT Александр Борняков, передает УНИАН.

"Мы сейчас ведем переговоры с PayPal, Netflix, Stripe (американский платежный сервис), чтобы эти компании начали работать в Украине", - сказал он.

Относительно Netflix говорится о возможном открытии центра исследований и разработок в Украине.

По словам Борнякова, Минцифры будет способствовать локализации контента Netflix для украинцев.

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