Минцифры ведет переговоры по выходу на украинский рынок Netflix и PayPal

2 февраля, 2021, 18:31

Министерство цифровой трансформации договаривается со стриминговым видеосервисом Netflix и системой платежей PayPal о выходе на украинский рынок

Об этом рассказал заместитель министра по вопросам развития IT Александр Борняков, передает УНИАН.

"Мы сейчас ведем переговоры с PayPal, Netflix, Stripe (американский платежный сервис), чтобы эти компании начали работать в Украине", - сказал он.

Относительно Netflix говорится о возможном открытии центра исследований и разработок в Украине.

По словам Борнякова, Минцифры будет способствовать локализации контента Netflix для украинцев.