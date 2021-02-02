Менеджер объяснил, почему Ломаченко вышел на бой с Лопесом с травмой

2 февраля, 2021, 13:50

Менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас заявил, что украинский боксер вышел на бой с американцем Теофимо Лопесом с травмой, так как ранее уже выигрывал с повреждениями

Об этом сообщает Tribuna.com .

По его словам, Ломаченко отказался отменять поединок против Лопеса, вероятно, из-за того, что ему ранее уже удавалось побеждать с травмами.

"Мы видели, как Вася выигрывал бои со сломанной рукой, выбитым плечом. Может быть, мы и сами даже не совсем понимали, насколько это плечо было проблемным. Может, это была проблема не в плече, а в голове, которая проходила в плечо. Здесь трудно понять, здесь надо с самим Васей разговаривать, чтобы он все это разъяснил ", - сказал Климас.

В октябре 2020 года Василий Ломаченко проиграл американцу Теофимо Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе (до 61,2 кг ). Сразу после поединка украинского боксера прооперировали в США.

2 февраля стало известно, что Василий Ломаченко и Теофимо Лопес получили предложение провести матч-реванш в Катаре.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb