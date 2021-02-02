Лучшего бомбардира Турции отказались продавать в "Динамо" за 9 млн евро

2 февраля, 2021, 19:15

Вице-президент турецкого "Хатайспора" Этхем Сунар поведал, что отказался продавать Аарона Бупендзу за 9 млн евро

Об этом сообщает En Son Haber.

По информации источника, 9 млн евро за Бупендзу предлагало киевское "Динамо".

"Недавно мы получили от европейского клуба предложение в размере 9 млн евро с рассрочкой выплат. Но не приняли его. Также мы вели переговоры с крупными турецкими клубами, но наша позиция ясна", - сказал Сунар.

Боссы "Хатайспора" не собираются продавать Аарона Бупендзу менее чем за 10 млн евро. Готово ли "Динамо" платить такую сумму за форварда, не сообщается.

Габонець Бупендза выступает за "Хатайспор" с лета 2020 года. В 19 матчах чемпионата Турции нападающий успел забить 15 мячей. 24-летний форвард лидирует в гонке лучших бомбардиров Суперлиги.

29 января главный тренер "Динамо" Мирча Луческу посетовал, что клуб не может приглашать дорогих футболистов.

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