Лучшего бомбардира Турции отказались продавать в "Динамо" за 9 млн евро
Об этом сообщает En Son Haber.
По информации источника, 9 млн евро за Бупендзу предлагало киевское "Динамо".
"Недавно мы получили от европейского клуба предложение в размере 9 млн евро с рассрочкой выплат. Но не приняли его. Также мы вели переговоры с крупными турецкими клубами, но наша позиция ясна", - сказал Сунар.
Боссы "Хатайспора" не собираются продавать Аарона Бупендзу менее чем за 10 млн евро. Готово ли "Динамо" платить такую сумму за форварда, не сообщается.
Габонець Бупендза выступает за "Хатайспор" с лета 2020 года. В 19 матчах чемпионата Турции нападающий успел забить 15 мячей. 24-летний форвард лидирует в гонке лучших бомбардиров Суперлиги.
- 29 января главный тренер "Динамо" Мирча Луческу посетовал, что клуб не может приглашать дорогих футболистов.
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