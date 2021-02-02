Курс валют: гривна продолжает укрепляться

2 февраля, 2021, 09:21

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 2 февраля 2021 года на отметке 28,06 грн/$

Об этом свидетельствуют данные

По состоянию на 1 февраля курс составил 28,13 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 2 февраля установлен на уровне 33,90 грн / евро. По состоянию на 1 февраля курс составлял 34,16 грн / евро.

На наличном рынку 2 февраля станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,05 продают - по 28,13 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,80 до 28,50 грн / $, продажи - в пределах 28 - 29,20 грн / $.

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