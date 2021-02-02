Кулеба попросил ЕС ввести новый механизм санкций против России
2 февраля, 2021, 16:32
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Боррелем поставил вопрос о наказании России с помощью нового санкционного механизма ЕС
Об этом сообщает пресс-служба МИДа.
"Кулеба поднял вопрос применения против РФ нового санкционного режима ЕС в области прав человека, который, среди прочего, должен распространяться и на виновных в преследованиях граждан Украины во временно оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.
Обсуждали также предстоящий запуск Крымской платформы и возможную поддержку этой инициативы со стороны ЕС.
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