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Espreso.tvОбществоКулеба попросил ЕС ввести новый механизм санкций против России

Кулеба попросил ЕС ввести новый механизм санкций против России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Боррелем поставил вопрос о наказании России с помощью нового санкционного механизма ЕС

Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

"Кулеба поднял вопрос применения против РФ нового санкционного режима ЕС в области прав человека, который, среди прочего, должен распространяться и на виновных в преследованиях граждан Украины во временно оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.

Обсуждали также предстоящий запуск Крымской платформы и возможную поддержку этой инициативы со стороны ЕС.

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