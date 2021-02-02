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Espreso.tvОбществоКабельные операторы в Киеве выключили из эфира 112 канал, NewsOne и ZIK

Кабельные операторы в Киеве выключили из эфира 112 канал, NewsOne и ZIK


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Киевские кабельные операторы начали отключать каналы 112 Украина, NewsOne и ZIK, санкции против которых ввел президент Владимир Зеленский

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Операторы "Воля", "Триолан" и "Информационные технологии" выключили телеканалы депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, который является соратником Виктора Медведчука.

Также каналы выключили ОТТ-сервисы "Sweet.TV" и OLL.TV.

Читайте также: СНБО ввела санкции против каналов 112 Украина, ZIK, Newsone, которые связывают с Медведчуком

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