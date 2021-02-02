Кабельные операторы в Киеве выключили из эфира 112 канал, NewsOne и ZIK
2 февраля, 2021, 23:29
Киевские кабельные операторы начали отключать каналы 112 Украина, NewsOne и ZIK, санкции против которых ввел президент Владимир Зеленский
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Операторы "Воля", "Триолан" и "Информационные технологии" выключили телеканалы депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, который является соратником Виктора Медведчука.
Также каналы выключили ОТТ-сервисы "Sweet.TV" и OLL.TV.
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