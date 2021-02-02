К спецприемникам Москвы и Петербурга выстроились очереди из автозаков. Задержанные в видеообращении просят о помощи

2 февраля, 2021, 10:37

Перед спецприемниками в Москве и Петербурге выстроились многочасовые очереди из автозаков с людьми, которых отправили под административный арест после акций протеста 31 января

Об этом сообщает Медуза .

В Москве автозаки встали перед спецприемниками для мигрантов в селе Сахарово в Троицком административном округе. Полицейские не проводят людей внутрь, утверждая, что в спецприемнике нет мест, а время ожидания может составить до 48 часов. По оценке одного из задержанных, ночью 2 февраля перед спецприемниками стояли восемь автобусов. Люди жалуются на то, что их не кормят, не дают попить, не пускают в туалет. Кроме того, по их словам, в автозаках холодно и не хватает мест.

❗️Автозаки выстроились в многочасовую очередь, чтоб доставит арестованных в спецприемник в Москве в деревне Сахарово.

Из одного автозака сообщают, что впереди около 8 автобусов. Задержанным не дают воды, еды, в автозаке холодно, не выпускают в туалет. https://t.co/Zf2hcGV0KT - ОВД-Инфо (@OvdInfo) February 2, 2021

Около 6 утра 2 февраля задержанные записали видеообращение с призывом о помощи:

"Мы, задержаны 31 января на мирной акции протеста, просим помощи и внимания общественности на нечеловеческие условия, в которых мы вынуждены находиться. С момента задержания прошло более 40 часов, и мы до сих пор подвергаемся пыткам. Фактически еще ни разу нас не кормили. последние 9 часов мы находимся в автобусе, где людей заставляют находиться стоя. Мы лишены возможности двигаться, у нас нет воды, нас не водят в туалет. Здесь, куда нас привезли, в изолятор для мигрантов в селе Сахарово, в таких же условиях находятся десятки других автомобилей с задержанными. Мы требуем от РПЛ, ГУВД Москвы и Генеральной прокуратуры немедленно прекратить данные издевательство! Мы просим свободные СМИ распространить это обращение ".

Видеообращение от задержанных одного из автозаков в очереди в спецприемник в Сахарово pic.twitter.com/iAz2rXQv1A - ОВД-Инфо (@OvdInfo) February 2, 2021

В Петербурге микроавтобусы с арестованными выстроились в большую очередь перед спецприемниками на Захарьевской улице. За один час внутрь проводят примерно по три человека. Люди также жалуются на холод. Кроме того, как сообщает "ОВД-Инфо", задержанным говорят, что из-за нехватки мест их могут посадить вместе с теми, кто проходит по уголовным делам.

Напомним, 17 января российский оппозиционер Алексей Навальный со своей женой Юлией стремительно вернулся в Москву из Берлина , где лечился от отравления в результате покушения на его жизнь.

вернулся в Москву из Берлина , где лечился от отравления в результате покушения на его жизнь. После приземления в аэропорту "Шереметьево" самолета, которым прилетел Алексей Навальный, пенитенциарная служба РФ задержала оппозиционера .

пенитенциарная служба РФ задержала оппозиционера . В десятках городов России в минувшую субботу, 23 января, прошли массовые шествия в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Более 250 000 человек вышли на акции протеста по всей стране. Рекордные 3200 человек были задержаны.

В воскресенье, 31 января, в России были задержаны уже более 5 тыс. участников акций в поддержку Навального.

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