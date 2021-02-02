Госизмена за "Харьковские соглашения": в России Януковича допросить невозможно, - Офис генпрокурора
Об этом заявил руководитель департамента по расследованию "дел Майдана" Офиса генпрокурора Алексей Донской в комментарии УП.
Он пояснил, что проведение следственных действий на территории РФ невозможно, ведь там не отвечают на запросы украинских правоохранителей, и это известно, собственно и адвокатам Януковича.
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"Согласно уголовно-процессуальному законодательству участие прокуроров в проведении процессуальных действий на территории другого государства возможно только через механизм международной правовой помощи. Компетенция появляется только в том случае, если мы направили запрос России и она согласилась его выполнить. Но (и мы это неоднократно подчеркивали) все наши запросы, в том числе по делу о расстрелах на Майдане, Россия выполнять отказывается, ссылаясь на то, что дело, дескать, политическое", - сказал Донской.
Он сказал, что ОГП заинтересовано услышать Януковича.
"Если бы он действительно хотел дать показания, у него есть множество возможностей их дать", - подытожил Донской.
- Напомним, 28 января в ОГПУ сообщили, что ГБР сообщило о подозрении в государственной измене за подписание "Харьковских соглашений" экс-президенту Виктору Януковичу.
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