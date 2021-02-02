Горсовет Николаева призвал центральную власть принять закон о коллаборационизме
Об этом сообщает сайт горсовета Николаева
В обращении, в частности, отмечается, что вооруженная агрессия Российской Федерации привела к многочисленным человеческим жертвам, оккупации части территории и значительных экономических потерях для нашей страны.
Однако некоторые граждане Украины и юридические лица способствовали или продолжают способствовать РФ в осуществлении агрессивных действий, развертывании вооруженного конфликта против Украины - это действия, которые квалифицируются как коллаборационизм,
"Более того, сейчас лица, причастные к коллаборационизму, продолжают занимать или претендовать на высокие должности в государстве, влиять на формирование государственной политики или информационного пространства Украины, что является недопустимым в условиях продолжения вооруженной агрессии и ведения боевых действий", - говорится также в обращении.
По словам подписантов, коллаборационизм как явление подрывает национальную безопасность Украины и представляет непосредственную угрозу государственному суверенитету, территориальной целостности, конституционному строю Украины, поэтому это явление должно нести ответственность.
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