Главный аэропорт ОАЭ официально перешел на написание Kyiv

2 февраля, 2021, 15:04

Крупнейший аэропорт Объединенных Арабских Эмиратов Дубай перешел на украинский вариант транслитерации Киева на английском языке

Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД в Facebook.

"Международный аэропорт Дубай официально исправил написание нашей столицы и теперь использует единую корректную транслитерацию - #Kyiv!", говорится в сообщении.

Напомним, в конце декабря 2020 года Международный аэропорт Ташкент начал применять Kyiv вместо русского названия

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо