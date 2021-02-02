Главный аэропорт ОАЭ официально перешел на написание Kyiv
2 февраля, 2021, 15:04
Крупнейший аэропорт Объединенных Арабских Эмиратов Дубай перешел на украинский вариант транслитерации Киева на английском языке
Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД в Facebook.
"Международный аэропорт Дубай официально исправил написание нашей столицы и теперь использует единую корректную транслитерацию - #Kyiv!", говорится в сообщении.
- Напомним, в конце декабря 2020 года Международный аэропорт Ташкент начал применять Kyiv вместо русского названия
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