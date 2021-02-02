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Espreso.tvОбществоГлавный аэропорт ОАЭ официально перешел на написание Kyiv

Главный аэропорт ОАЭ официально перешел на написание Kyiv


фото: МЗС
Крупнейший аэропорт Объединенных Арабских Эмиратов Дубай перешел на украинский вариант транслитерации Киева на английском языке

Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД в Facebook.

"Международный аэропорт Дубай официально исправил написание нашей столицы и теперь использует единую корректную транслитерацию - #Kyiv!", говорится в сообщении.

  • Напомним, в конце декабря 2020 года Международный аэропорт Ташкент начал применять Kyiv вместо русского названия

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