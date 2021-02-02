3 февраля, 2021, 10:04

Социальный проект популярной сети электроники "Пушистые друзья в каждый дом" станет составной всеукраинской кампании "Ищи своего в приютах" от Благотворительного фонда Happy Paw

Собачкам, котикам и другим четвероногим, оставшимся без теплого дома или которые родились и выросли на улице, как правило, трудно найти любящих хозяев. Приюты для животных переполнены, часто им не хватает средств на содержание подопечных. По данным благотворительного фонда Happy Paw, который заботится о судьбе бездомных животных, на улице или в приютах находятся таких десятки тысяч.

Об этом следует говорить часто и громко - именно для этого сеть Фокстрот в долгосрочной перспективе стала партнером Happy Paw, поддержав его кампанию "Ищи своего в приютах" с собственным социальным проектом "Пушистые друзья в каждый дом".

"Мы убеждены, что в середине каждого одинокого" питомца "- так мы называем наших подопечных - живет столько любви, что достаточно и одного прикосновения, чтобы зарядиться ней. А чтобы легко и непринужденно донести эти простые истины как можно большей аудитории, к Happy Paw присоединилась наша лисичка Фокси со своей командой. Именно она станет проводником между бездомными животными и будущими хозяевами в философии "Пушистики ищут людей, чтобы сделать их счастливыми", - рассказала о концепции проекту Наталья Ставрати, маркетинг-директор Фокстрот.

В рамках проекту "Пушистые друзья в каждый дом" Фокстрот взял на себя медийную поддержку на возможных информационных площадках, будет обеспечивать спонсорство в реализации социальных проектов фонда Happy Paw, инициирует собственные социальные кампании по помощи приютам и тому подобное.

К примеру, сеть электроники как подарочный партнер присоединилась к Всеукраинскому конкурсу "Благотворитель в действии" о привлечении учащихся к помощи животным и гуманное отношение к животным в обществе, а также к проведению III Всеукраинского занятия доброты в дошкольных учебных заведениях, которые организует фонд Happy Paw в рамках собственного образовательного проекта "Биоэтика".

"Хочется привлечь внимание к нашему общему проекту как можно больше людей: тех, кто давно мечтает о пушистого четвероногого друга, и тех, кто раньше не думал об этом. Я уверена, вместе мы можем сделать так, чтобы каждое животное из приюта нашло себе новую любящую семью ", - поделилась Наталья.

В сети Фокстрот уверяют, что впереди будет много инициатив по помощи приютам и их подопечным. И главное: эти идеи искренне приветствуют в фонде Happy Paw.

"Мы благодарны сети Фокстрот за поддержку важных проектов помощи животным в приютах. Уверены, что именно совместными усилиями можно сделать счастливыми как можно больше собак и кошек. Наша основная цель - привлечение внимания к проблемам бездомных животных в Украине, популяризация адопции четвероногих из приютов, поощрение заботы о них на расстоянии и воспитания гуманной и ответственной молодежи ", - прокомментировала куратор фонда Людмила Енжеевська.

Больше о проекте - здесь и на happypaw.ua .