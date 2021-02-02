Дело Шеремета: Офис генпрокурора просит продлить меры пресечения Антоненко, Кузьменко и Дугарь
Об этом сообщает Укринформ.
"Ставим на обсуждение ходатайства, которые поступили на суд со стороны прокурора о продлении мер пресечения Антоненко и Кузьменко, и ходатайство о продлении обязанностей, возложенных на Дугарь", - заявила судья Оксана Голубь.
Антоненко находится под стражей, Дугарь остается под личным обязательством и залогом, Кузьменко - под домашним арестом.
До этого суд исследовал письменные материалы. В частности, речь идет о материалах по поручению осуществления досудебного расследования Национальной полиции, по определению группы прокуроров в этом деле и постановлению об изменениях групп прокуроров по делу, выдержки из ЕРДР; рапорты следователей по делу постановления о продлении сроков предварительного расследования и тому подобное.
- Напомним, что 10 декабря 2020 года Шевченковский райсуд Киева продлил на 2 месяца меры пресечения для подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.
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