Дело Шеремета: Офис генпрокурора просит продлить меры пресечения Антоненко, Кузьменко и Дугарь

2 февраля, 2021, 17:50

Шевченковский райсуд Киева начал рассмотрение ходатайств прокуроров о продлении мер пресечения обвиняемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь

Об этом сообщает Укринформ.

"Ставим на обсуждение ходатайства, которые поступили на суд со стороны прокурора о продлении мер пресечения Антоненко и Кузьменко, и ходатайство о продлении обязанностей, возложенных на Дугарь", - заявила судья Оксана Голубь.

Антоненко находится под стражей, Дугарь остается под личным обязательством и залогом, Кузьменко - под домашним арестом.

До этого суд исследовал письменные материалы. В частности, речь идет о материалах по поручению осуществления досудебного расследования Национальной полиции, по определению группы прокуроров в этом деле и постановлению об изменениях групп прокуроров по делу, выдержки из ЕРДР; рапорты следователей по делу постановления о продлении сроков предварительного расследования и тому подобное.

Напомним, что 10 декабря 2020 года Шевченковский райсуд Киева продлил на 2 месяца меры пресечения для подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.